ΗΠΑ: Μεγάλη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 300.000 για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πανδημίας.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διολίσθησαν στις 293.000 την εβδομάδα που έληξε στις 8 Οκτωβρίου από 326.000 προηγουμένως.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 320.000.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών οι οποίοι συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ανήλθε στα 2,593 εκατ. από 2,67 εκατ.

