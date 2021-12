Sell off για την τουρκική λίρα μετά την υποβάθμιση του S&P

Νέο ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα τη Δευτέρα, που ξεπερνάει και τις 14 λίρες ανά δολάριο, αφότου ο S&P Global Ratings υποβάθμισε την προοπτική του αξιόχρεου του δημοσίου της Τουρκίας από σταθερή σε αρνητική την Παρασκευή, επικαλούμενος τις οικονομικές και πολιτικές αβεβαιότητες.

Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υποβάθμισε -από σταθερή σε αρνητική- την προοπτική του αξιόχρεου του δημοσίου της Τουρκίας, επικαλούμενος πολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες.

Προς το παρόν, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση της χώρας στη βαθμίδα Β+ («πολύ κερδοσκοπική» τοποθέτηση). Ωστόσο γενικά η αναθεώρηση της προοπτικής προς το χειρότερο προαναγγέλλει την προσεχή υποβάθμιση της αξιολόγησης μεσοπρόθεσμα.

H Tουρκία είναι αποφασισμένη να μην αυξήσει τα επιτόκια, δήλωσε τη Δευτέρα ο νέος υπουργός Οικονομικών, απηχώντας την πολιτική του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ασκεί πιέσεις στη λήψη αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας.

Η τουρκική λίρα βουτάει 4,7% και αλλάζει χέρια στις 14,54 λίρες ανά δολάριο.

Με την τουρκική λίρα να κατρακυλά, το παρακάτω βίντεο από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο καταναλωτικός τουρισμός στην Τουρκία.

With the tanking of the Turkish lira, there’s been an explosion of people coming to Turkey for shopping tourism. Take a look at this scene from Istanbul Airport. Travelers are scooping up items like toilet paper at discount prices — in USD, of course.pic.twitter.com/1AmUmOpFBT