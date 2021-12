Ελον Μασκ: Θα πληρώσω πάνω από $11 δισ. σε φόρους φέτος

Πάνω από 11 δισ. δολάρια σε φόρους το 2021 θα πληρώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ελον Μασκ, όπως ισχυρίζεται.

«Για όσους αναρωτιούνται, θα πληρώσω πάνω από 11 δισ. δολάρια σε φόρους φέτος», έγραψε σε ένα σύντομο tweet.

Ο Μασκ, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το Time και τους Financial Times για το 2021, πούλησε μετοχές της Tesla αξίας περίπου 12 δισ. δολαρίων τους τελευταίους δύο μήνες.

Προηγουμένως, οι ακόλουθοί του στο Twitter ψήφισαν υπέρ του να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην εταιρεία.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year