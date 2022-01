Η Βρετανία κατέγραψε τη θερμότερη Πρωτοχρονιά της

Η Βρετανία έζησε σήμερα τη θερμότερη Πρωτοχρονιά της, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 16 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Λονδίνο, όπως έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Met Office).

Τα θερμόμετρα έδειξαν 16,2 βαθμούς Κελσίου στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, ένα πάρκο στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, διευκρίνισε το Met Office με ανάρτησή του στο Twitter.

Το προηγούμενο ρεκόρ χρονολογείτο από το 1916, όταν ο υδράργυρος άγγιξε τους 15,6 βαθμούς Κελσίου στην Κορνουάλη.

«Αυτό το ρεκόρ ζέστης για την Πρωτοχρονιά του 2022 οφείλεται σε μια θερμή, υποτροπική αέρια μάζα που προήλθε από τις Αζόρες», επισήμανε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το φαινόμενο αυτό, εντούτοις, δεν θα διαρκέσει, προειδοποίησε η υπηρεσία, με την άφιξη εντός της εβδομάδας «ψυχρών αέριων μαζών από την Αρκτική που θα προκαλέσουν νυχτερινό παγετό και χιόνι σε ορισμένες περιοχές έως την Τρίτη».

Η Βρετανία κατέγραψε ήδη χθες τη θερμότερη παραμονή Πρωτοχρονιάς, με 15,8 βαθμούς Κελσίου την ημέρα στο Σόμερσετ (νοτιοδυτική Αγγλία) και έως και 16,5 βαθμούς Κελσίου το βράδυ στη Μπάλα, μια πόλη στο βόρειο τμήμα της Ουαλίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ της θερμότερης παραμονής Πρωτοχρονιάς ήταν το 2011, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται στους 14,8 βαθμούς Κελσίου στο Κόλγουιν Μπέι, στην Ουαλία.

Βέλγιο: Η πιο ζεστή Πρωτοχρονιά από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις θερμοκρασιών

Εν τω μεταξύ, την πιο ζεστή Πρωτοχρονιά στην ιστορία του είχε το Βέλγιο (απ' όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις) με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 14,3 ° C στο Υκλ στις 14.00 το μεσημέρι του Σαββάτου. Η δεύτερη πιο υψηλή θερμοκρασία είχε καταγραφεί την 1η Ιανουαρίου 2012 και τον υδράργυρο να δείχνει 13,6 ° C.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, το 2021 οι θερμοκρασίες ήταν ελαφρώς πιο χαμηλές από το συνηθισμένο.

Το 2021, η μέση θερμοκρασία του Βελγίου ήταν 10,7 ° C με τη φυσιολογική τιμή να βρίσκεται στους 11 ° C. Ο μήνας Απρίλιος, με μέσο όρο 7,3°C, είναι ο ψυχρότερος που έχει καταγραφεί μεταξύ του 1991-2020. Κατά τη διάρκεια του έτους, η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 29,5 ° C, τη χαμηλότερη θερμοκρασία της περιόδου αναφοράς. Επίσης, δεν καταγράφηκε κανένα κύμα καύσωνα, βάζοντας τέλος σε μια σειρά έξι ετών που σημαδεύτηκαν από το φαινόμενο.

Το έτος που πέρασε χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία: το 2021 είναι το τρίτο πιο υγρό έτος της περιόδου αναφοράς. Νέο ρεκόρ σημειώθηκε τον Ιούλιο με 166,5 χιλιοστά βροχόπτωσης. Συνολικά τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, καταγράφηκαν 410,7 χιλιοστά βροχόπτωσης, που αποτελεί ρεκόρ από το 1833. Η μεγαλύτερη σωρευτική επίδραση μετρήθηκε στις 14 Ιουλίου, μια από τις ημέρες των πλημμυρών που έπληξαν τη χώρα.

Η συνολική διάρκεια ηλιοφάνειας -1589 ώρες και 57 λεπτά- ήταν κοντά στην κανονική τιμή -1603 ώρες και 40 λεπτά- αλλά, επισημαίνεται ότι ο Απρίλιος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος ήταν πιο ηλιόλουστοι από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

