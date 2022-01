Μπιλ Γκέιτς: Η Ομικρον θα δημιουργήσει πολλή ανοσία

Μια μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων κορωνοϊού είναι πιθανή μετά το τρέχον κύμα της παραλλαγής Oμικρον και η ασθένεια θα μπορούσε να «θεραπεύεται περισσότερο σαν εποχική γρίπη», ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς σε συζήτηση στο Twitter με την καθηγήτρια Devi Sridhar της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

«Μια πιο μεταδοτική παραλλαγή δεν είναι πιθανή, αλλά έχουμε εκπλαγεί πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Η Ομικρον θα δημιουργήσει πολλή ανοσία τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά», γράφει. Προσθέτει ότι ίσως χρειαστούν ετήσιοι εμβολιασμοί για κάποιο διάστημα.

