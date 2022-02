Μέτρα Μπάιντεν για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι αναμένει την έναρξη μείωσης του πληθωρισμού αυτή τη χρονιά, καθώς ξεκαθαρίζει η κατάσταση με τα προβλήματα που προέκυψαν στις αλυσίδες εφοδιασμού, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του παρέχει ήδη βοήθεια για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Οι δηλώσεις Μπάιντεν έγιναν καθώς νέα στοιχεία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών καταναλωτή κατά τα τελευταία 40 χρόνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της έλλειψης των μικροκυκλωμάτων, που προκάλεσαν την αύξηση των τιμών των αυτοκινήτων την προηγούμενη χρονιά, αρχίζουν να αποδίδουν.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή «θα αρχίσει να μειώνεται καθώς προχωράει η χρονιά», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Στο μεταξύ, θα κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τους περισσότερους ανθρώπους στα σπίτια τους».

Ο Μπάιντεν δήλωσε νωρίτερα χθες σε μία εκδήλωση στη Βιρτζίνια ότι οι προβλέψεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «Build Back Better» θα βοηθήσουν στη μείωση των τιμών για τις αμερικανικές οικογένειες. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει δαπάνες περίπου 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και προβλέψεις για κοινωνικές δαπάνες και δαπάνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ είναι στάσιμο στο Κογκρέσο. Ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι τμήματα του νομοσχεδίου και όχι το σύνολό του θα μπορούσε να ψηφιστεί.

Οι τιμές των μετοχών στο αμερικανικό χρηματιστήριο έκλεισαν χαμηλότερα χθες, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την πορεία των τιμών καταναλωτή που ενίσχυσαν τους φόβους για μία μεγάλη αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Οι τιμές καταναλωτή το προηγούμενο δωδεκάμηνο και μέχρι τον Ιανουάριο αυξήθηκαν 7,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών από το Φεβρουάριο του 1982, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Τμήμα του παραπάνω αναφερόμενου νομοσχεδίου θα δώσει εξουσιοδότηση στο πρόγραμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας Medicare που καλύπτει τους ηλικιωμένους να διαπραγματεύεται τις τιμές των φαρμάκων. Τέτοιες διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν για πρώτη φορά.

«Το θέμα είναι ότι, αν κατορθώσουμε να κάνουμε τα πράγματα για τα οποία μιλάω τώρα, θα μειωθεί το κόστος για τη μέση οικογένεια», είπε ο Μπάιντεν.

INBOX: @POTUS Biden weighs in on the new inflation numbers: "...while today is a reminder that Americans’ budgets are being stretched in ways that create real stress at the kitchen table, there are also signs that we will make it through this challenge." pic.twitter.com/b940QCqfn9