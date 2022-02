ΝΑΤΟ: Η Ρωσία μεταφέρει στρατεύματα στα σύνορα με Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία ότι ενισχύει τον αριθμό των στρατευμάτων που έχει συγκεντρώσει στα ουκρανικά σύνορα, αφότου η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι είχε αρχίσει να αποσύρει ορισμένες από τις στρατιωτικές της μονάδες.

Οπως θυμίζει το CNBC, οι ηγέτες της Δύσης έχουν προειδοποιήσει ότι δεν έχουν δει ακόμη στοιχεία για μια τέτοια κίνηση, αφότου εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ορισμένες μονάδες, έχοντας ολοκληρώσει στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στα σύνορα, βρίσκονταν ήδη σε κίνηση.

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη για να συζητήσουν την κρίση ασφαλείας, την οποία η στρατιωτική συμμαχία χαρακτήρισε «ως τη σοβαρότερη που έχουμε αντιμετωπίσει στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες».

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up



Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd