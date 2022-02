Ρώσοι στρατιώτες στο Ντονμπάς μετά την αναγνώριση από Πούτιν

Η Ουκρανία είναι εγγενές κομμάτι της ρωσικής ιστορίας, διαμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό στο οποίο ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει τη «δημοκρατία του Ντονέτσκ» και «τη δημοκρατία του Λουγκάνσκ», λέγοντας ότι η σύγχρονη Ουκρανία δημιουργήθηκε από την κομμουνιστική Ρωσία.

Λίγο μετά το διάγγελμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη Δύση οι Financial Times μεταδίδουν ότι ο Ρώσος Πρόεδρος έδωσε διαταγή στον στρατό να μπει στην Ουκρανία σε μια... ειρηνευτική αποστολή. Η σχετική διαταγή ορίζει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι τα δυο «κράτη» υπογράψουν συνθήκες για «φιλία, συνεργασία και κοινή αλληλοβοήθεια»

Το διάγγελμα

Ο μπολσεβίκος ηγέτης Βλάντιμιρ Λένιν δημιούργησε τη Σοβιετική Ουκρανία και παρέδωσε το Ντονμπάς στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας, τόνισε ο Πούτιν στο διάγγελμά του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολιτικές πραγματικότητες δεν μπορεί να είναι η βάση για τη δημιουργία ενός έθνους.

Όπως ανέφερε, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έφερε τη Ρωσία σε πολύ μειονεκτική θέση. Η Ρωσία είχε πάντοτε μια ανοιχτή συνεργασία με την Ουκρανία αλλά αντίθετα οι Ουκρανοί ηγέτες ήθελαν να αφαιμάξουν ότι καλό είχε η Ρωσία χωρίς καμία υποχρέωση. Ο Ρώσος ηγέτης κατηγόρησε την Ουκρανία για κλοπή του ρωσικού φυσικού αερίου στο παρελθόν και ότι χρησιμοποίησαν την ενέργεια για να εκβιάσουν τη Ρωσία.

Στο διάγγελμα του ο Πούτιν διαμαρτυρήθηκε ακόμα για την άνοδο του νεοναζισμού στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι ουκρανικές αρχές έχουν μολυνθεί από τον ιό του εθνικισμού και της διαφθοράς.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ένα σταθερό κράτος και ήταν αναγκασμένη να εξαρτάται από ξένες χώρες όπως οι ΗΠΑ. H Oυκρανία είναι γεμάτη από ολιγάρχες και ελέγχεται από ξένες δυνάμεις, τόνισε.

Παράλληλα, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για περιθωριοποίηση της ρωσικής γλώσσας και για σχέδια εξαφάνισης της ορθόδοξης εκκλησίας.

«Η Ουκρανία είναι μια αποικία των ΗΠΑ με μια "κυβέρνηση μαριονέτα"» υπογράμμισε ο Πούτιν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ συνιστά μια άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Η ύπαρξη κέντρων εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ισοδυναμεί με την ύπαρξη βάσεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σημείωσε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η Ρωσία είχε λάβει την υπόσχεση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί αλλά τελικά συνέβη το αντίθετο. Είδαμε πέντε κύματα επέκτασης του ΝΑΤΟ ως τώρα, πρόσθεσε. Ο κίνδυνος ξαφνικής επίθεσης ενάντια στη χώρα μας θα αυξηθεί σημαντικά αν επεκταθεί το ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία θα αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα επίθεσης ενάντια στη Ρωσία.

Τέλος, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ουκρανικές αρχές για βομβαρδισμό κατοικημένων περιοχών και τον θάνατο αμάχων, ισχυριζόμενος ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με γενοκτονία.

Κομισιόν: Παραβίαση της συμφωνίας του Μινσκ η αναγνώριση του Ντονμπάς

Η αναγνώριση των δύο αποσχιστικών περιοχών στην Ουκρανία είναι κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ, τόνισε σε μήνυμα της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ε.Ε. και οι σύμμαχοί της θα αντιδράσουν με ενότητα, σθένος και αποφασιστικότητα σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Ουκρανία, πρόσθεσε.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



Τζόνσον: Κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε σήμερα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των αποσχισθεισών περιοχών στην Ουκρανία από τη Μόσχα ως "κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας" της χώρας και "αποκήρυξη" των ειρηνευτικών συμφωνιών του Μινσκ.

"Αυτό είναι σαφέστατα αντίθετο με το διεθνές δίκαιο. Είναι κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας, είναι αποκήρυξη των συμφωνιών του Μινσκ", δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θεωρώντας αυτό "κακό οιωνό" για την κατάσταση στην Ουκρανία.

ΝΑΤΟ: Η Ρωσία ετοιμάζει πρόσχημα για να εισβάλει στην Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε απόψε την αναγνώριση από τη Ρωσία των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία, κατηγορώντας την Μόσχα ότι δημιουργεί πρόσχημα για μια νέα εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

«Η Μόσχα εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία παρέχοντας οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στους αυτονομιστές. Προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει πρόσχημα για να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

«Αυτό (σ.σ. η αναγνώριση της ανεξαρτησίας) υπονομεύει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, διαβρώνει τις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης και παραβιάζει τις συμφωνίες του Μινσκ, στις οποίες η Ρωσία αποτελεί μέλος», συμπλήρωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν-Ζελένσκι μετά το διάγγελμα Πούτιν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμέσως μετά το διάγγελμα Πούτιν με το οποίο ο ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 35 λεπτών.

«Συζητήσαμε τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν ενημέρωσε ξένους ηγέτες

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε ξένους ηγέτες ότι η Μόσχα είναι πιθανό να αναγνωρίσει επίσημα την κυριαρχία της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» (DPR) και του «Λούγκανσκ» (LPR), τις περιοχές δηλαδή που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Rt το Κρεμλίνο αποκάλυψε ότι ο Πούτιν είχε ενημερώσει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι σκοπεύει να υπογράψει ένα διάταγμα για την αναγνώριση των δύο περιοχών του Ντονμπάς «στο εγγύς μέλλον». Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι δύο ηγέτες «εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για αυτή την εξέλιξη».

Σε δήλωση που εκδόθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προέτρεψε το Κρεμλίνο να μην λάβει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι πρόδρομος της «προσάρτησης» της περιοχής από τη Ρωσία. «Εάν υπάρξει προσάρτηση, θα υπάρξουν κυρώσεις, και αν υπάρξει αναγνώριση, θα βάλω τις κυρώσεις στο τραπέζι και οι υπουργοί θα αποφασίσουν», είπε.

Νωρίτερα ο Πούτιν προήδρευσε μιας τηλεοπτικής συνεδρίασης του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας για να εξεταστεί το αίτημα. Σε αυτό κλήθηκε από κορυφαίους αξιωματούχους να αναγνωρίσει και τις δύο περιοχές.

Σολτς: Μονομερής παραβίαση...

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς καταδίκασε τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αναγνωρίσει τις δύο αποσχισθείσες περιοχές (σ.σ. Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του.

Όπως αναφέρει η γερμανική καγκελαρία, ο Όλαφ Σολτς είπε στον Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι μια τέτοια ενέργεια συνιστούσε «μονομερή παραβίαση» των συμφωνιών του Μινσκ που αποσκοπούν στον τερματισμό των συγκρούσεων με τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Όλαφ Σολτς προέτρεψε επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από τα ουκρανικά σύνορα και να αποκλιμακώσει την ένταση στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο κ. Σολτς θα έχει συνομιλίες με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Γαλλίας σχετικά με τις εξελίξεις στην κρίση.