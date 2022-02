Ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία για την υπεράσπιση των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών.

«Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του, λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης, λέγοντας ότι εάν υπάρξει τέτοια, η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

