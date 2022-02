Ντιλ Gazprom με Κίνα: Νέοι αγωγοί φυσικού αερίου μέσω Μογγολίας

Στην Aπω Ανατολή στρέφεται ο ρωσικός κολοσσός, προκειμένου να μειώσει την έκθεσή του στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι νέοι αγωγοί Soyuz Vostok, στον «δρόμο του Τζένγκις Χαν», θα μεταφέρουν 50 δισ. κυβικά μέτρα κάθε χρόνο. The Power of Siberia No 2.