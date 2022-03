Εισβολή Ρώσων από αέρος στο Χάρκοβο, κατάληψη Χερσώνας

Συνεχίζεται για έβδομο 24ωρο και με μεγαλύτερη σφοδρότητα η ρωσική πολιορκία πόλεων της Ουκρανίας, με νέους βομβαρδισμούς και επιθέσεις σε Χάρκοβο, Κίεβο, Χερσώνα, Μαριούπολη και Ζιτόμιρ.

Αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχη σε εξέλιξη στην πόλη αυτή της ανατολικής Ουκρανίας. «Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο (...) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram. «Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στη νότια πόλη Χερσώνα, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτήριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Βαντίμ Ντενισένκο. Η ρωσική πλευρά, όμως, υποστηρίζει ότι οι στρατιώτες της έχουν καταλάβει την πόλη. Αν αυτό έχει συμβεί, σημειώνει το BBC, θα είναι η μεγαλύτερη έως τώρα πόλη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις. Η ουκρανική πλευρά, πάντως, ισχυρίζεται ότι η πόλη είναι εντελώς περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην πόλη Ζιτόμιρ στα βορειοδυτικά, από ρωσικό πύραυλο Κρουζ, που είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο σύμβουλος του ουκρανικού ΥΠΕΣ Αντόν Γκερασένκο.

Εν τω μεταξύ, πάνω από εκατό κάτοικοι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά) έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων μεγαλώνει καθημερινά», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. «Στα νοσοκομεία μας νοσηλεύονται 128 άνθρωποι. Οι γιατροί μας δεν πάνε πλέον καν σπίτι τους», πρόσθεσε. Οι πληροφορίες που έδωσε ο αιρετός δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

🇺🇦Looks like Kherson, #Ukraine is under Russian control. pic.twitter.com/D7BFJGIyaN

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα ότι 6.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί κατά τις πρώτες έξι ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ότι το Κρεμλίνο δεν θα καταφέρει να κατακτήσει τη χώρα του με βόμβες και αεροπορικά πλήγματα.

Αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του μνημείου του Μπάμπι Γιαρ -ενός σημαντικού μνημείου του Ολοκαυτώματος που βρίσκεται στον μαζικό τάφο 34.000 Εβραίων οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1941, όταν η πόλη βρισκόταν υπό ναζιστική κατοχή- ο Ζελένσκι είπε: «Αυτή η επίθεση αποδεικνύει ότι για πολλούς ανθρώπους στη Ρωσία το Κίεβό μας είναι απολύτως ξένο».

«Δεν γνωρίζουν τίποτα για το Κίεβο, για την ιστορία μας. Αλλά όλοι τους έχουν εντολές να εξαλείψουν την ιστορία μας, να εξαλείψουν τη χώρα μας, να μας εξαλείψουν όλους», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του.

Russia aims to erase us, Ukraine's Zelenskiy says on day 7 of war https://t.co/M6hi4IXNHX pic.twitter.com/HJAGONF4eq