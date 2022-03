Μαζική εισροή Ουκρανών προσφύγων στην Πολωνία

Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την Ουκρανία από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών Πάβελ Ζεφερνάκερ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Zet.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εισήλθε στην Πολωνία μειώθηκε ελαφρά χθες Τρίτη στους 98.000, από περισσότερους από 100.000 τη Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut