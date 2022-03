Σχέδιο 10 σημείων για γρήγορη απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό αέριο

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προτρέπει την Ευρώπη να μην ανανεώσει τις ισχύουσες συμβάσεις εισαγωγών φυσικού αερίου με την Gazprom, οι οποίες ωστόσο λήγουν εντός 2022.

Αυτό είναι και το πρώτο μέρος ενός σχεδίου 10 σημείων που έχει προετοιμάσει ο οργανισμός για απεξάρτηση κατά 33% εντός του χρόνου από τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, μεταδίδουν οι Financial Times.

Η Ρωσία, η οποία προμηθεύει την Ευρώπη με το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, χρησιμοποιεί ως πολιτικό όπλο την εξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών-μελών από τις ρωσικές ενεργειακές αγορές, αναφέρει η Fatih Birol, εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού. Ως εκ τούτου, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη απεξάρτησης της Ένωσης από το ρωσικό αέριο και η επιτάχυνση της μετάβασής της σε πράσινη οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι και το επόμενο έτος, η ΕΕ θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από άλλα κράτη, όπως σωληνωτό φυσικό αέριο από τη Νορβηγία και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και υγροποιημένο από το Κατάρ αντίστοιχα κατά 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Την ίδια στιγμή προκρίνεται η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων αποτελεσματικών πρότζεκτ για την εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει τη χρήση του φυσικού αερίου κατά 19 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Tenor a week ago: getting off Russian gas "impossible."



Monday: "very difficult but doable."



Today: @IEA releases plan for -⅓ to ½(!) within year!



Still hard, sure. Possible? Yep!



Jumpstarting long overdue steps with great returns? Mostly, yes https://t.co/q3MgdZucne pic.twitter.com/Rm8xZq85j2