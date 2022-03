Ρωσικές επιθέσεις σε βασικές υποδομές της Ουκρανίας

Για εντέκατη ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με την πίεση της Ρωσίας να αυξάνει σε όλα τα μέτωπα. Η Σούμι και η Λεμπεντίν, στη βορειοανατολική Ουκρανία, συνεχίζουν να υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσε ο Ντμίτρο Σιβίτσκι, επικεφαλής των αρχών στην περιφέρεια, μέσω Telegram.

Ρωσικά αεροσκάφη κατέστρεψαν αποθήκη με τρόφιμα και υλικά κατασκευών, καθώς κι έναν χώρο στάθμευσης χθες Σάββατο, ενώ εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρισμό και εγγυάται τη θέρμανση κατοικιών καταστράφηκε προχθές Παρασκευή, ανέφερε.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να κυριεύσουν το Κίεβο, τη Χαρκίβ και άλλες περιοχές-κλειδιά στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχει πλέον θέρμανση στην Οχτίρκα, ανάμεσα στη Σούμι και στη Λεμπεντίν, ενώ σε μέρος της περιοχής έχουν επίσης διακοπεί η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. «Τι μπορώ να πω, η ίδια η Οχτίρκα έχει εν μέρει χαθεί», έγραψε ο κ. Σιβίτσκι. Οι αρχές λένε ότι εβδομήντα ουκρανοί στρατιωτικοί στρατιώτες εκεί την Τρίτη.

Ο ουκρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να κυριεύσουν φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού στρατηγικής σημασίας νότια της πρωτεύουσας, του Κιέβου. Το γενικό επιτελείο διευκρίνισε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατευμάτων βρίσκεται πλέον το φράγμα Κάνιβ, που απέχει κάπου 150 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου, στον ποταμό Ντνίπρο.

Μέχρι στιγμής ο ρωσικός στρατός έχει καταστρέψει, πλήξει ή καταλάβει αρκετές ενεργειακές υποδομές-κλειδιά στην Ουκρανία, ανάμεσά τους το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ευρώπης στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης να διεισδύσουν σε νοτιοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας.

Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή ήχησαν αρκετές φορές οι σειρήνες της αεράμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα. Ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν επίσης να προελάσουν προς τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κιέβου, πάντα κατά τον ουκρανικό στρατό.

Στο Κοζελέτς, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, παρατηρήθηκαν κινήσεις ισχυρών δυνάμεων με βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτήρων ρουκετών.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν το Κίεβο, το Χάρκοβο (ανατολικά) και τη Μικολάιφ (νότια). Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε χθες ότι από την έναρξη του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου στην περιφέρεια του Χαρκόβου έχουν σκοτωθεί 194 άνθρωποι, ανάμεσά τους 126 άμαχοι. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατον να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο δήλωσε σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο χθες ότι οι κάτοικοι της έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με «ανθρωπιστικό αποκλεισμό» καθώς στερούνται πλέον όλες τις βασικές υπηρεσίες.

Τα ρωσικά στρατεύματα έκοψαν και 15 γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης και η Μαριούπολη δεν έχει ρεύμα εδώ και πέντε ημέρες. Ο κόσμος υποφέρει από το κρύο στα σπίτια καθώς οι μονάδες που παρέχουν θέρμανση λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεν λειτουργούν επίσης τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξήγησε.

Ήδη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος η βασική γραμμή ύδρευσης της Μαριούπολης είχε πρόβλημα και αφού ξέσπασε η σύρραξη σταμάτησε η υδροδότηση από εφεδρικές πηγές, συνέχισε.

Κατήγγειλε πως ο ρωσικός στρατός ενήργησε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα για να κόψει όλες τις υπηρεσίες στην πόλη και να εντείνει την πίεση στους κατοίκους. Κατηγόρησε επιπλέον τις ρωσικές δυνάμεις πως άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείων που θα μετέφεραν εκτός της πόλης μέσω του λεγόμενου ανθρωπιστικού διαδρόμου που οργανώθηκε χθες. Από τα πενήντα λεωφορεία που είχαν γεμάτες δεξαμενές καυσίμων απομένουν μόλις είκοσι, πρόσθεσε ο κ. Μποϊτσένκο και προειδοποίησε «μπορεί να μην έχουμε κανένα λεωφορείο όταν επιτραπεί ξανά η απομάκρυνση» αμάχων.

Κάλεσε να ανοίξει εκ νέου ο ανθρωπιστικός διάδρομος για να μπορέσουν να φύγουν οι ηλικιωμένοι και τα γυναικόπαιδα.

Πάνω από 100.000 εθελοντές κατατάχθηκαν για να υπερασπίσουν το Κίεβο από την ημέρα που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας, δήλωσε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Ο αριθμός αυτός είναι αδύνατον να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο. Η κυρία Μάλιαρ πρόσθεσε ότι οι μονάδες των εθελοντών δεν θα διαλυθούν μετά τον πόλεμο, αντιθέτως θα ενταχθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς συζήτησε το βράδυ για τη σύρραξη στην Ουκρανία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος ανέλαβε μεσολαβητική πρωτοβουλία, αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την καγκελαρία.

«Στο επίκεντρο της ενενηντάλεπτης συνάντησης ήταν τα αποτελέσματα των συνομιλιών που είχε ο (ισραηλινός) πρωθυπουργός με τον ρώσο πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν στη Μόσχα». Οι δύο άνδρες «συμφωνήθηκε να παραμείνουν σε στενή επαφή για το θέμα – κοινός στόχος παραμένει ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Θα εργαστούμε για αυτό με όλες μας τις δυνάμεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν για την οικονομική υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο και τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου, είχα νέα συνδιάλεξη με τον @POTUS (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ). Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε ζητήματα ασφαλείας, την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία και τη συνέχιση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω Twitter.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνδιάλεξη, διευκρινίζοντας πως έγινε χθες Σάββατο και διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.