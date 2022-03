ΗΠΑ: Στο τραπέζι η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση «συζητούν ενεργά» την πιθανότητα να απαγορεύσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ως απάντηση για την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Συζητάμε με τους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας ώστε να εξετάσουμε, συντονισμένα, την ιδέα απαγόρευσης εισαγωγής του ρωσικού πετρελαίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι επαρκούν τα αποθέματα στις παγκόσμιες αγορές», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Μπλίνκεν.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν δέχεται πολιτικές πιέσεις για να διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Μέχρι στιγμής ο τομέας αυτός δεν έχει πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επέβαλε η Δύση, ώστε να μην αποσταθεροποιηθούν οι αγορές. Αμερικανοί γερουσιαστές, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, παρουσίασαν την Πέμπτη ένα νομοσχέδιο στόχος του οποίου είναι να απαγορευτούν οι εισαγωγές. Ο Μπάιντεν είχε δηλώσει την προηγουμένη ότι «δεν αποκλείει τίποτα» σε αυτό το θέμα.

The concern isn’t just impact at the pump of ban on Russian oil to US but that US & EU have been 100% aligned in economic pressure campaign & need to remain. Yet EU doing same would hit 2.5-3mbd (& thus much bigger oil price impact) plus big hit to Europe diesel/gasoline imports. https://t.co/L21PYMn4HY