Τέταρτος γύρος κυρώσεων από ΕΕ σε Ρωσία-Λευκορωσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον τέταρτο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, που περιλαμβάνει άλλους 160 ολιγάρχες, Ρώσους πολιτικούς αλλά και τρεις τράπεζες της Λευκορωσίας, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ετσι, οι κυρώσεις της ΕΕ ακουμπούν πλέον 862 ανθρώπους και 53 οντότητες.

«Διευρύνουμε τις κυρώσεις αντιδρώντας στη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

Η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε επίσης στο Twitter ότι οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν «νέες κυρώσεις που στοχεύουν σε ηγέτες και Ρώσους ολιγάρχες και μέλη των οικογενειών τους που εμπλέκονται στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας».

«Συγκεκριμένα, τα εγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα αποκλείουν τρεις τράπεζες της Λευκορωσίας από το σύστημα SWIFT. Διευκρινίζουν το ζήτημα των κρυπτονομισμάτων και τα προσθέτουν στον κατάλογο των αγαθών και των υλικών που δεν μπορούν να εξαχθούν», συνέχισε η γαλλική προεδρία.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine



•Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets