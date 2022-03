Πούτιν: Προδότες και πέμπτη φάλαγγα οι φιλοδυτικοί Ρώσοι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει καταστείλει κάθε διαφωνία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, κατακεραύνωσε την Τετάρτη τους φιλοδυτικούς Ρώσους, αποκαλώντας τους «εθνικούς προδότες» σε τηλεοπτική ομιλία του.

«Η Δύση θα προσπαθήσει να στηριχθεί στη λεγόμενη πέμπτη φάλαγγα, σε εθνικούς προδότες, σε αυτούς που κερδίζουν χρήματα εδώ μαζί μας αλλά ζουν εκεί. Και εννοώ "ζουν εκεί" ούτε καν με τη γεωγραφική έννοια της λέξης, αλλά σύμφωνα με τις σκέψεις τους, τη δουλική τους συνείδηση», είπε ο Πούτιν. Προσθέτει ότι «ο κόσμος θα φτύσει τους προδότες όπως φτύνει ένα μιγάκι που μπήκε στο στόμα».

Αυτοί οι άνθρωποι «δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς στρείδια και ελευθερία φύλου», πρόσθεσε.

Ο όρος «πέμπτη φάλαγγα» αναφέρεται συνήθως σε συμπαθούντες του εχθρού και προήλθε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3