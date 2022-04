ΕΕ σε Κίνα: Μην βοηθήσετε τη Ρωσία, σιωπή από Πεκίνο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα συμφώνησαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ προειδοποίησε την Κίνα να μην βοηθήσει τη Ρωσία.

«Η ΕΕ και η Κίνα, συμφωνήσαμε ότι αυτός ο πόλεμος απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία», είπε ο Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξη Τύπου μετά την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης. «Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων ή παροχής βοήθειας στη Ρωσία θα παρατείνει τον πόλεμο. Αυτό θα οδηγούσε σε περισσότερες απώλειες ζωών και μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο», είπε, όπως μετέδωσε το Reuters. «Θα παραμείνουμε επίσης σε επαγρύπνηση σε οποιεσδήποτε προσπάθειες να βοηθηθεί η Ρωσία οικονομικά ή στρατιωτικά. Ωστόσο, τυχών θετικά βήματα από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου θα ήταν ευπρόσδεκτα από όλους τους Ευρωπαίους και από την παγκόσμια κοινότητα.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Κομισιόν κάλεσε την Κίνα να βοηθήσει να τερματιστεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τουλάχιστον να μην κάνει τίποτα που θα μπορούσε να βοηθήσει τη Μόσχα να παρακάμψει τις οικονομικές κυρώσεις. «Κάναμε πολύ σαφές ότι η Κίνα δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις κυρώσεις μας», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua δεν κάνει αναφορά σε αντίδραση του Σι Τζινπίνγκ στα παραπάνω μηνύματα. Οπως υποστηρίζει ο Κινέζος πρόεδρος έκανε έκκληση Κίνα και ΕΕ να αυξήσουν την επικοινωνία τους για μείζονα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη και να παίξουν εποικοδομητικό ρόλο στη δημιουργία σταθεροποιητικών παραγόντων σε έναν ταραγμένο κόσμο.

Ο Σι υπενθύμισε την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της ΕΕ πριν από οκτώ χρόνια, όταν πρότεινε Κίνα και Ευρώπη να συνεργαστούν για να οικοδομήσουν μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας σε όλη την ευρασιατική ήπειρο και να προωθήσουν μια εταιρική σχέση Κίνας-ΕΕ για την ειρήνη, την ανάπτυξη, τη μεταρρύθμιση και τον πολιτισμό.

Το όραμα της Κίνας παραμένει αμετάβλητο. Αν μη τι άλλο, έχει γίνει πιο σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες, πρόσθεσε ο Σι.

Ο Κινέζος πρόεδρος επεσήμανε ότι η κρίση στην Ουκρανία ήρθε αμέσως μετά την πανδημία και εν μέσω μιας αδύναμης παγκόσμιας ανάκαμψης. Σε ένα τέτοιο σκηνικό, η Κίνα και η ΕΕ, ως δύο μεγάλες δυνάμεις, μεγάλες αγορές και μεγάλοι πολιτισμοί, θα πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία για τις σχέσεις τους.

Ο Σι τόνισε ότι από πέρυσι, οι σχέσεις Κίνας-ΕΕ έχουν σημειώσει νέα πρόοδο παρά τις προκλήσεις. Έχει αποδειχθεί ότι η Κίνα και η ΕΕ μοιράζονται εκτεταμένα κοινά συμφέροντα και μια σταθερή βάση για συνεργασία, και ότι μόνο μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού μπορούν οι δύο πλευρές να επιλύσουν προβλήματα.

Ως αιχμή προς τις ΗΠΑ θα μπορούσε να θεωρηθεί πως στο τηλεγράφημα του κινεζικού πρακτορείου αναφέρεται ότι ο Σι κάλεσε την ΕΕ να σχηματίσει τη δική της αντίληψη για την Κίνα και να υιοθετήσει μια ανεξάρτητη πολιτική για τη χώρα του.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κινέζου προέδρου δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δημιουργήσει τους όρους για διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά. Θα πρέπει να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση μεγαλύτερης κλίμακας και να δημιουργηθεί ένα ισορροπημένο, αποτελεσματικό και βιώσιμο πλαίσιο ασφάλειας στην Ευρώπη.

Τέλος, επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποτραπεί επέκταση της σύγκρουσης.

China’s reputation is at stake.



This is about trust, reliability and decisions on long-term investments.



Every day 🇪🇺🇨🇳 trade amounts to €2 billion.



🇷🇺🇨🇳 trade, €330 million.



A prolongation of the war and more disruption to the world economy is in no-one’s interest. pic.twitter.com/fZMx8dFdLG