Τι σημαίνει η βύθιση του Moskva για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Το ρωσικό πυραυλοφόρο Moskva, ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βυθίστηκε στις 14 Απριλίου μετά από μια πιθανή ουκρανική αντιπυραυλική επίθεση στις 13 Απριλίου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν τη Μόσχα με δύο αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ Neptune στις 13 Απριλίου. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε αυτόν τον ισχυρισμό και δήλωσε ότι υπέστη ζημιά από τυχαία πυρκαγιά και έκρηξη πυρομαχικών.

Οι αρχικοί ισχυρισμοί της Ουκρανίας ότι βύθισε το πολεμικό πλοίο στις 13 Απριλίου ήταν πιθανώς ψευδείς, αλλά το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το Moskva βυθίστηκε σε καταιγίδα ενώ ρυμουλκούνταν στην Κριμαία, μετά την εκκένωση του πληρώματος. Οπως εξηγεί το Institute for the Study of War (ISW), το ίδιο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ότι ένα ουκρανικό χτύπημα βύθισε το Moskva, αν και οι ουκρανικές δυνάμεις πιθανότατα έχουν την ικανότητα να το κάνουν.

Η απώλεια του Moskva -ανεξάρτητα αν έγινε από ουκρανικό χτύπημα ή ατύχημα- είναι μια σημαντική νίκη προπαγάνδας για την Ουκρανία. Η βύθιση του Moskva, το οποίο ενεπλάκη στο περιβόητο περιστατικό στο Φιδονήσι τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής, είναι ένα όφελος για το ηθικό της Ουκρανίας, ως σύμβολο των ουκρανικών δυνατοτήτων να αντεπιτεθούν στο ρωσικό ναυτικό.

Αντίθετα, το Κρεμλίνο θα αγωνιστεί να εξηγήσει την απώλεια ενός από τα πιο σημαντικά πλοία του ρωσικού στόλου. Η τρέχουσα ιστορία του Κρεμλίνου για την απώλεια της ναυαρχίδας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας λόγω τυχαίας πυρκαγιάς και έκρηξης πυρομαχικών θα βλάψει, τουλάχιστον, το ρωσικό ηθικό και δεν μπορεί να κρυφτεί από το ρωσικό εγχώριο κοινό. Και οι δύο εξηγήσεις για τη βύθιση του Moskva υποδεικνύουν πιθανές ρωσικές ελλείψεις -είτε κακή αεράμυνα είτε απίστευτα χαλαρές διαδικασίες ασφάλειας και ελέγχου ζημιών στη ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η απώλεια του Moskva θα μειώσει την ικανότητα της Ρωσίας να πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους κρουζ, αλλά είναι απίθανο να επιφέρει αποφασιστικό πλήγμα στις ρωσικές επιχειρήσεις συνολικά.

Ο κύριος ρόλος του Moskva ήταν πιθανότατα η διεξαγωγή χτυπημάτων ακριβείας με πυραύλους κρουζ Kalibr σε στόχους στις περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων κέντρων logistics και αεροδρομίων. Αυτά τα ρωσικά πλήγματα ήταν αποτελεσματικά, αλλά περιορισμένα σε αριθμό σε σύγκριση με τις αεροπορικές επιδρομές και τους πυραύλους κρουζ από το έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της εισβολής, και η απώλεια του Moskva είναι απίθανο να είναι αποφασιστικό πλήγμα.

Η πιθανώς αποδεδειγμένη ικανότητα της Ουκρανίας να στοχεύει ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να αλλάξει τα ρωσικά μοτίβα λειτουργίας, ωστόσο, αναγκάζοντάς τα είτε να αναπτύξουν πρόσθετα εναέρια και σημεία άμυνας στην ομάδα μάχης της Μαύρης Θάλασσας είτε να αποσύρουν πλοία από θέσεις κοντά στην ουκρανική ακτή.