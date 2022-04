Νέο αφεντικό του Twitter ο Ελον Μασκ

Το Twitter αποδέχθηκε την προσφορά ύψους 44 δισ. δολ. του Ελον Μασκ, μεταδίδει το CNBC. Το διοικητικό συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του δισεκατομμυριούχου να αγοράσει την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης και να την βγάλει από το χρηματιστήριο, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε να συστήσει τη συναλλαγή στους μετόχους του Twitter. Οι μετοχές του Twitter έφτασαν να κερδίζουν 6% στο χρηματιστήριο τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφού ο Μασκ φέρεται να συναντήθηκε με αρκετούς μετόχους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και συζήτησε μαζί τους τις λεπτομέρειες της προσφοράς του, ύψους 54,20 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με το Reuters. Η κίνηση αυτή του Μασκ ανάγκασε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να εξετάσει σοβαρά την προσφορά του.

Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter ανησυχούσε αρχικά ότι η διαπραγματευτική του θέση θα αποδυναμωθεί αν αψηφήσει τους επενδυτές του σε περίπτωση που ο Μασκ παρουσιάσει μια ελκυστική προσφορά. Η επιμονή του δισεκατομμυριούχου ότι η προσφορά του είναι η «καλύτερη και τελική» του, είχε αναδειχθεί σε εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές. Το διοικητικό συμβούλιο του Twitter φέρεται να συνομίλησε με τον Μασκ προκειμένου να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά και να δει αν υπάρχει περιθώριο να διαπραγματευτεί ευνοϊκότερους όρους για την εταιρεία.

