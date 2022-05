Μασκ: Εχασε $12 δισ. σε μία μέρα από τα... τιτιβίσματα στο Twitter

Τη μέρα του στο Twitter πέρασε ο Ελον Μασκ την Τετάρτη, ανακοινώνοντας την αλλαγή της πολιτικής του τοποθέτησης - από εκεί που υποστήριζε τους Δημοκρατικούς, πλέον υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς - ενώ απάντησε σε αρκετούς χρήστες του κοινωνικού δικτύου που συμφώνησε να αγοράσει.

Η Tesla Inc., εν τω μεταξύ, βυθίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο φέτος, εξαϋλώνοντας 12,3 δισ. δολάρια από την περιουσία του, ενώ το Twitter επέκτεινε περαιτέρω την πτώση του. Συνολικά, ο Μασκ έχει χάσει 49 δισ. δολάρια από την έναρξη της προσφοράς του για εξαγορά του Twitter τον περασμένο μήνα, εν μέρει καθώς η ευρύτερη αγορά κατέρρευσε και καθώς ορισμένοι επενδυτές στην Tesla ανησυχούσαν για το πώς θα χρηματοδοτούσε την προσφορά του για τον γίγαντα των social media.

Ο 50χρονος Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία 209,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Ωστόσο, έχει χάσει 60,4 δισ. δολάρια από την περιουσία του φέτος, ακολουθώντας τον Changpeng Zhao της Binance, ο οποίος είναι ο μόνος που προηγείται από τον Ελον Μασκ στη χασούρα, με απώλειες 81 δισ. δολαρίων. Τρίτος έρχεται ο Τζεφ Μπέζος, με πτώση της περιουσίας του κατά 62 δισ. δολάρια.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ο Μασκ εκφράζεται όλο και περισσότερο, από τότε που έκανε την προσφορά των 44 δισ. δολαρίων για το Twitter. Και η χθεσινή μέρα δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Έγραψε στο Twitter ότι το ESG ήταν «απάτη» αφού η Tesla έχασε τη θέση της σε έναν δείκτη S&P Global που παρακολουθεί τις εταιρείες σχετικά με πρότυπα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης.

Λίγο αφότου επέκρινε την απόφαση του S&P Dow Jones Indices να αποκλείσει την εταιρεία του από τον Δείκτη ESG (Environmental, Social and Governance), πρόσθεσε ότι η S&P Global Ratings «έχει χάσει την ακεραιότητά της».

Προέβλεψε επίσης ότι οι «πολιτικές επιθέσεις» εναντίον του θα «κλιμακωθούν δραματικά τους επόμενους μήνες».

Σε ένα άλλο tweet, ο Μασκ είπε ότι είχε υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς στο παρελθόν επειδή «ήταν (κυρίως) το κόμμα της καλοσύνης», αλλά τώρα έχει αλλάξει γνώμη.

«Έχουν γίνει το κόμμα του διχασμού και του μίσους, επομένως δεν μπορώ πλέον να τους υποστηρίξω και θα ψηφίσω Ρεπουμπλικάνους», είπε.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿