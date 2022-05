ΕΕ: Ανοίγουμε «λωρίδες αλληλεγγύης» για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία

Πάνω από 20 εκατ. τόνοι σιτηρών έχουν μπλοκαριστεί στην Ουκρανία, κυρίως στο λιμάνι της Οδησσού, και πρέπει να εξαχθούν επειγόντως, δήλωσαν η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ΕΕ εργάζεται για να δημιουργηθούν εναλλακτικές οδοί, «λωρίδες αλληλεγγύης», που θα επιτρέψουν την εξαγωγή των σιτηρών μέσω οδικών μεταφορών και σιδηροδρόμων. «Είναι δρόμοι δύσκολοι και πιο δαπανηροί, αλλά προς το παρόν είναι η μόνη δυνατή λύση», σημείωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

We are mobilising on all fronts to increase global food security and to counteract the emerging food crisis.



The world needs the 20 million tons of grain currently blocked in Ukrainian silos by Putin’s war.



We propose 5 measures to address this urgency: