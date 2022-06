Προειδοποίηση CER: Χάσιμο χρόνου το ψηφιακό ευρώ

Τα ψηφιακά νομίσματα που εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες, τα λεγόμενα CBDC, διατρέχουν τον κίνδυνο να αποβούν δαπανηρό χάσιμο χρόνου, εκτιμά η δεξαμενή σκέψη CER (Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση) με έδρα το Λονδίνο.

Η Ευρώπη -- μια από τις προηγμένες οικονομίες που εξετάζει την πρωτοβουλία -- θα πρέπει αντ' αυτού να χρησιμοποιήσει κανονισμούς για να κάνει φθηνότερες και πιο ανταγωνιστικές τις πληρωμές, αναφέρει σχετική έκθεση, προειδοποιώντας ότι τα προσδοκώμενα οφέλη και ο απόρρητος χαρακτήρας των CBDC δεν επαρκούν για να δελεάσουν τους καταναλωτές.

