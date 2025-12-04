Μακρόν: Οι ΗΠΑ μπορεί να προδώσουν την Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «προδώσουν» την Ουκρανία, σύμφωνα με διαρροή απομαγνητοφώνησης τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που συζητούσαν για το πώς να προστατεύσουν το Κίεβο.

Οπως μεταδίδει το POLITICO, οι λεπτομέρειες της τηλεφωνικής συνομιλίας -η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και στην οποία συμμετείχαν ο Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι- δημοσιεύθηκαν από τη γερμανική εφημερίδα Der Spiegel και έδειξαν τους ηγέτες να συζητούν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με το Κίεβο και τη Μόσχα.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο ζήτημα των εδαφών, χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας», δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με το Spiegel, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μεγάλος κίνδυνος» για τον Ζελένσκι.

Το Élysée δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του POLITICO για σχόλιο. Το Spiegel ανέφερε ότι το Élysée αρνήθηκε σε δήλωση προς το γερμανικό μέσο ενημέρωσης ότι ο Μακρόν μίλησε για οποιαδήποτε προδοσία. «Ο πρόεδρος δεν χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις», ανέφερε το γραφείο του Μακρόν, σύμφωνα με το Spiegel.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι πρέπει να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός τις επόμενες ημέρες».

«Να μην αφήσουμε τον Βολοντίμιρ μόνο με αυτούς τους τύπους»

«Παίζουν παιχνίδια, τόσο με εσάς όσο και με εμάς», είπε ο Μερτς, αναφερόμενος προφανώς στους απεσταλμένους της Ουάσιγκτον Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ -τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ-, οι οποίοι πέρασαν πέντε ώρες σε κλειστές συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος του Μερτς, Stefan Kornelius, δήλωσε στο POLITICO: «Κατ' αρχάς, δεν επιβεβαιώνω ούτε σχολιάζω αποσπάσματα συνομιλιών».

Ο Φινλανδός Στουμπ φάνηκε να συμφωνεί με τον Μερτς. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους», είπε, αναφερόμενος προφανώς στους Γουίτκοφ και Κούσνερ, κάτι που προκάλεσε τη συμφωνία του Ρούτε.

«Συμφωνώ με τον Αλεξάντερ -πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ [Ζελένσκι]», είπε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε μαζί του το POLITICO.

Η κλήση πραγματοποιήθηκε μετά την κυκλοφορία από την κυβέρνηση Τραμπ ενός σχεδίου ειρήνης 28 σημείων, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, συντάχθηκε από τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ, τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ. Προκάλεσε ωστόσο επικρίσεις από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία και προκάλεσε έντονες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.