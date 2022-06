Υποψήφιες για ένταξη στην Ε.Ε. η Ουκρανία και η Μολδαβία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν και επίσημα την Ουκρανία και τη Μολδαβία ως υποψήφιες για ένταξη στο μπλοκ.

«Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας για ένταξη χώρας στην Ε.Ε. στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ιστορική στιγμή. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία σας προς την Ε.Ε. Συγχαρητήρια στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη Μάια Σαντού και στους λαούς της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι κοινό».

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together.