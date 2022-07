Με σπασμένα φρένα το ράλι του αερίου, στα €172 η μεγαβατώρα

Κέρδη 6% καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη την Τρίτη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την προμήθεια φυσικού αερίου και των ανησυχιών που σχετίζονται με τις απεργίες στη Νορβηγία.

Η απεργία, με την οποία οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και αποζημιώσεις για την ανοδική πορεία του πληθωρισμού, πραγματοποιείται σε μία περίοδο αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με την παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη να είναι ουσιαστικά περιορισμένη, μετά τις μειώσεις στις ρωσικές εξαγωγές. «Η απεργία άρχισε», δήλωσε σε μία συνέντευξη ο Αούντουν Ίνγκβαρτσεν, επικεφαλής της ένωσης εργαζομένων Lederne.

Χθες, το νορβηγικό συνδικάτο Lederne δήλωσε ότι σχεδόν 400 μέλη θα απεργήσουν από τις 9 Ιουλίου. Επιπλέον, σήμερα η νορβηγική εταιρεία ενέργειας Equinor ASA ανακοίνωσε ότι έκλεισε τα κοιτάσματα πετρελαίου Gudrun, Oseberg South και Oseberg East μετά τις απεργίες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι περίπου το 13% των ημερήσιων εξαγωγών της Νορβηγίας κινδυνεύει λόγω της πιθανής κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Το ολλανδικό φυσικό αέριο, δείκτης αναφοράς για την Ευρώπη, διαμορφώνεται στα 172,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ενα πρωί στις αρχές Ιουνίου, μια πυρκαγιά ξέσπασε σε μια εγκατάσταση στο Τέξας, που παίρνει φυσικό αέριο, το υγροποιεί και το στέλνει στο εξωτερικό. Έσβησε σε 40 λεπτά περίπου. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ακούγεται σαν μια ιστορία για τον τοπικό Τύπο, το πολύ -εκτός από το ότι πάνω από τρεις εβδομάδες αργότερα, οικονομικοί και πολιτικοί κλυδωνισμοί αντηχούν σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και πέρα από αυτήν.

Αυτό συμβαίνει επειδή το φυσικό αέριο είναι το πιο hot αγαθό στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι ένας βασικός μοχλός του παγκόσμιου πληθωρισμού, σημειώνοντας άλματα τιμών που είναι ακραία ακόμη και με τα πρότυπα των σημερινών ταραγμένων αγορών -καταγράφει αύξηση περίπου 700% στην Ευρώπη από την αρχή του περασμένου έτους, οδηγώντας την ήπειρο στο χείλος της ύφεσης.

Είναι στο επίκεντρο μιας εποχής αντιπαράθεσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, τόσο έντονης, που σε πρωτεύουσες σε όλη τη Δύση, τα σχέδια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πηγαίνουν πίσω.

Εν ολίγοις, το φυσικό αέριο ανταγωνίζεται πλέον το πετρέλαιο ως το καύσιμο που διαμορφώνει τη γεωπολιτική.

🇳🇴NORWEGIAN #OIL & GAS ASSOCIATION TO NEWS AGENCY NTB: "LATEST ANNOUNCED ESCALATION OF STRIKE TO CUT 56% OF NORWAY'S GAS EXPORTS FROM SATURDAY"



Shh: 🕵️‍♂️In US u can purchase #natgas with 43% disccount#energy #economy #finances #markets $UNG $EURUSD $NORW $EQNR $SPX $XOM pic.twitter.com/wsLqe2B6UK