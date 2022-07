Στάσιμη η γερμανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο

Στάσιμη παρέμεινε η οικονομία της Γερμανίας την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη ξεπέρσα τις προσδοκίες, δείχνοντας ότι η ήπειρος βρίσκεται σε άνιση βάση καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός και μια πιθανή διακοπή ενέργειας από τη Ρωσία απειλούν να την οδηγήσουν σε ύφεση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ισπανία και η Ιταλία ανέφεραν και οι δύο ανάπτυξη 1% ή περισσότερο για το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ενισχυμένες από την εισροή τουριστών μετά το lockdown. Η Γαλλία επέστρεψε σε ανάπτυξη μετά από μια αιφνιδιαστική συρρίκνωση στις αρχές του 2022.

Ενώ οι ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες στήριξαν την οικονομία το δεύτερο τρίμηνο, το εμπόριο ήταν αρνητικό, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ανάπτυξη 0,1%.

Υπήρξε, ωστόσο, ανοδική αναθεώρηση για το πρώτο τρίμηνο, ενώ η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι το ΑΕΠ δεν μειώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2021, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Οπως σχολιάζει το Bloomberg, οι προοπτικές της Γερμανίας είναι πιο σκοτεινές από τις περισσότερες χώρες. Εκτός από το κοκτέιλ του πληθωρισμού και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η υπερβολική εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο το έχει προκαλέσει πραγματικό κίνδυνο για ενέργεια με δελτίο αυτόν τον χειμώνα, καθώς το Κρεμλίνο περιορίζει τις παραδόσεις. Η κατάσταση τους επόμενους μήνες πιθανότατα θα επιδεινωθεί καθώς οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μειώνουν την παραγωγή ή αναστείλουν εν μέρει τη λειτουργία τους. Μια ύφεση γίνεται όλο και πιο πιθανή.

Σε ανάπτυξη επέστερεψε η οικονομία της Γαλλίας καταγράφοντας ρυθμό ταχύτερο από ό,τι αναμενόταν, βάζοντας τη χώρα σε πιο σταθερή βάση καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός και ο κίνδυνος ρωσικής διακοπής ενέργειας απειλούν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε ύφεση.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, μετά από μια αιφνιδιαστική συρρίκνωση στις αρχές του 2022, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% τους τρεις μήνες έως τον Ιούνιο σε τριμηνιαία βάση, περισσότερο από τη μέση εκτίμηση αναλυτών για 0,2% σε έρευνα του Bloomberg.

Ωστόσο, οι καταναλωτικές δαπάνες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Στην Ισπανία η ανάπτυξη έτρεξε με 1,1% το δεύτερο τρίμηνο, σε τριμηνιαία βάση, έναντι προσδοκίας για 0,4%.

Σε ιστορικό υψηλό έφτασε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, επισκιάζοντας τα θετικά στοιχεία του ΑΕΠ που ανακοινώθηκαν το πρωί.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο τον Ιούλιο, κατά 6,8% σε εναρμονισμένη βάση, από το υψηλό ρεκόρ του Ιουνίου (6,5%).

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε από την επιτάχυνση των τιμών των υπηρεσιών «που συνδέονται με την καλοκαιρινή περίοδο», αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, σε συνδυασμό με την υψηλότερη τιμή για τρόφιμα και τα μεταποιημένα αγαθά.

Harmonised Inflation Rate YoY in France increased to 6.80 percent in July from 6.50 percent in June of 2022. https://t.co/3ltEp5o1Hq pic.twitter.com/yoTwHJMZyB