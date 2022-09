Πάτησε φρένο η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα τον Αύγουστο

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2020, καθώς οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν, οι όγκοι του διεθνούς εμπορίου έπεσαν και αυξήθηκαν τα σημάδια υπερβάλουσας παραγωγικής ικανότητας.

Ειδικότερα, ο δείκτης JP Morgan Global Composite Output Index - τον οποίο καταρτίζουν oι JP Morgan και S&P Global σε συνεργασία με το ISM και το IFPSM - διολίσθησε στις 49,3 μονάδες τον Αύγουστο από 50,8 τον Ιούλιο.

Η δραστηριότητα επιβραδύνθηκε τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και σε αυτόν των υπηρεσιών.

Καλύτερα ήταν τα νέα από το μέτωπο των τιμών, ωστόσο, με το κόστος των εισροών να κινείται χαμηλότερα.

