SOS εκπέμπει η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων

Λυγίζει το ευρωπαϊκό αλουμίνιο υπό την πίεση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους, καθώς ακόμη δύο παραγωγοί ανακοίνωσαν περικοπές στην παραγωγή τους και η βιομηχανία μετάλλων της Γηραιάς Ηπείρου βγάζει κραυγή αγωνίας, κάνοντας λόγο «υπαρξιακή απειλή».

Η Speira GmbH θα μειώσει την παραγωγή στο μεταλλουργείο της στη Γερμανία κατά 50% μέχρι νεωτέρας, ενώ το μεγαλύτερο μεταλλουργείο αλουμινίου της Ευρώπης, η Aluminium Dunkerque Industries France, θα μειώσει την παραγωγή κατά 22% μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι περικοπές αντικατοπτρίζουν και επιτείνουν τον ισχυρό αντίκτυπο που έχει η ενεργειακή κρίση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας και φυσικού αερίου.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί της Ευρώπης προειδοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει «μόνιμη αποβιομηχάνιση» στην περιοχή, αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης του κλάδου, μεταδίδει το Bloomberg.

Σε επιστολή της την Τετάρτη, η βιομηχανική Ένωση Eurometaux καλεί τους πολιτικούς να «εξετάσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές» για να προστατεύσουν τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση των τιμών από παραγωγούς ορυκτών καυσίμων και την επέκταση των κρατικών ενισχύσεων.

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει «επιλογές για προσωρινά μέτρα αλληλεγγύης, με στόχο την εξισορρόπηση των έκτακτων κερδών σε άλλους κλάδους ένεκα της κρίσης», ανέφερε η επιστολή, την οποία συνυπογράφουν 40 κορυφαίοι παραγωγοί και μεταποιητές μετάλλων της Ευρώπης.

Tην επιστολή υπογράφουν και οι Ευάγγελος Mυτιληναίος, Παναγιώτης Λώλος (Βιοχάλκο) και Αντώνης Κοντολέων (ΕΒΙΚΕΝ).

