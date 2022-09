Μερική επιστράτευση κήρυξε ο Πούτιν, απειλές για πυρηνικά

Την πρώτη επιστράτευση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία ξεκινάει από σήμερα, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και το Reuters.

«Στην επιστράτευση θα υπόκεινται μόνο οι πολίτες που βρίσκονται σήμερα στην εφεδρεία και κυρίως όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν συγκεκριμένες στρατιωτικές ειδικότητες και σχετική πείρα», σημείωσε. Το Διάταγμα έχει υπογραφεί, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Reuters, προειδοποίησε τη Δύση ότι εάν συνεχίσει τον «πυρηνικό εκβιασμό» της, η Μόσχα θα απαντήσει με τη δύναμη όλου του τεράστιου οπλοστασίου της.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τη Δύση ότι θέλει να «αποδυναμώσει, να διχάσει και να καταστρέψει τη Ρωσία» και απείλησε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, αν η Ουκρανία συνεχίσει τις επιθετικές της επιχειρήσεις.

Κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι χρησιμοποιεί «πυρηνικό εκβιασμό» εναντίον της Ρωσίας και δεσμεύτηκε: «Αν απειληθεί η εδαφική της ακεραιότητα, η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Αυτό δεν είναι μπλόφα».

BREAKING: Putin declares partial mobilization, the decree has been signed.



“Only citizens who are currently in the reserve and, above all, those who served in the Armed Forces, have certain military specialties and relevant experience, will be subject to conscription.“ pic.twitter.com/97TrW0EvWV