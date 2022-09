ΕΕ: Ασπίδα €715 εκατ. για AIDS, φυματίωση, ελονοσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει νέο ποσό ρεκόρ ύψους 715 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπέρ του Παγκόσμιου Ταμείου για την περίοδο 2023-2025 κατά την έβδομη διάσκεψη ανασύστασης του Ταμείου που διοργανώνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Μπάιντεν στη Νέα Υόρκη.

Μαζί με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ, η «Ομάδα Ευρώπη» επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή της έναντι του Παγκόσμιου Ταμείου με συνολική συνεισφορά άνω των 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2025. Το Παγκόσμιο Ταμείο είναι μια διεθνής σύμπραξη για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, η οποία έχει ήδη σώσει 50 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές τα τελευταία 20 χρόνια.

Η νέα συνεισφορά προστίθεται στα 150 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί φέτος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στον μηχανισμό του Παγκόσμιου Ταμείου για την αντιμετώπιση της COVID-19 (C19RM), με σκοπό να βοηθηθούν οι χώρες να καλύψουν το κόστος των μέσων ατομικής προστασίας, των διαγνωστικών εξετάσεων και των φαρμακοθεραπευτικών σκευασμάτων.

Κατά την ανακοίνωση της νέας δέσμευσης της ΕΕ για την περίοδο 2023-2025, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής:

«Αφού ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε την COVID19, τώρα πρέπει να επανέλθουμε σε τροχιά καταπολέμησης άλλων θανατηφόρων νόσων. Το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας βοηθά στη διάσωση εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών. Για αυτόν τον λόγο θα αυξήσουμε τη συνεισφορά της ΕΕ στο Παγκόσμιο Ταμείο σε 715 εκατ. ευρώ, ποσό που θα προσφέρει σανίδα σωτηρίας σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας όλων».

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων Γιούτα Ουρπιλάινεν πρόσθεσε:

«Η ΕΕ στηρίζει ένθερμα το Παγκόσμιο Ταμείο από τη σύστασή του το 2002, ενώ θα το στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τα προσεχή έτη με τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) ιστορική αύξηση της συνεισφοράς μας κατά 30 %. Βοηθούμε τον πλανήτη να επανέλθει σε τροχιά καταπολέμησης αυτών των τριών θανατηφόρων νόσων και να ενισχύσει τα συστήματα υγείας, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών και άλλων ασθενειών. Η δέσμευση της ΕΕ να βελτιώσει την υγεία όλων θα αποδειχθεί ακόμα περισσότερο στην επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, στο πλαίσιο της Global Gateway, η οποία θα δρομολογηθεί αργότερα το φθινόπωρο.»

