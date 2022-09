Ιράν: Συλλήψεις ακτιβιστών και δημοσιογράφων, νέες διαδηλώσεις

Το Ιράν εντείνει τις συλλήψεις ακτιβιστών και δημοσιογράφων, την ώρα που οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος μαίνονται σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Είκοσι δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις νωρίτερα αυτό τον μήνα για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, 22 ετών. Πολλοί ακτιβιστές και δικηγόροι έχουν επίσης συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του αγωνιστή για την ελευθερία του λόγου Χοσεΐν Ρουνάγκι, ο οποίος συνελήφθη το Σαββατοκύριακο.

Οι συλλήψεις συνοδεύονται από αυστηρούς περιορισμούς στο Διαδίκτυο και αποκλεισμό ιστότοπων όπως το Instagram και το WhatsApp, που σύμφωνα με ακτιβιστές έχουν ως στόχο να εμποδίσουν τις λεπτομέρειες των διαδηλώσεων να φτάσουν στον έξω κόσμο, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Day 11 of nationwide protests against the regime in Iran.



Courageous women are standing on car roofs and throwing their hijabs in the air.



Please amplify their voices.#MahsaAmini #مهسا__امینی #IranProtests2022 #اعتراضات_سراسری #IranRevolution2022 #OpIran pic.twitter.com/YnJhaO454B