Γερμανία: Γκάζι και φρένο ταυτόχρονα πατάει η Βρετανία

Η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι η Βρετανία διεξάγει ένα «μεγάλο» πείραμα, μειώνοντας τους φόρους και ενισχύοντας τον δανεισμό, ακριβώς τη στιγμή που η κεντρική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ εξέφρασε αμφιβολίες για τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης να επιταχύνει τις δαπάνες την ώρα που η κεντρική τράπεζα σφίγγει την πολιτική της για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Σε μια ακόμη ένδειξη αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας, ο Λίντνερ προειδοποίησε: «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα μεγάλο πείραμα ξεκινά καθώς το κράτος βάζει ταυτόχρονα το πόδι του στο γκάζι την ώρα που η κεντρική τράπεζα πατάει φρένο».

