Iράν: Νέες διαδηλώσεις για 12η ημέρα, σιδηρά πυγμή από το καθεστώς

Για 12η συνεχόμενη νύχτα οι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους χθες Τρίτη σε πολλές πόλεις της χώρας για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, παρά την αιματηρή καταστολή.

Αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις να μην καταφεύγουν στη χρήση βίας, οι αρχές του Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σιδηρά πυγμή τους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτηρίζουν «ταραξίες» οι οποίοι «πλήττουν την ασφάλεια και τη δημόσια περιουσία».

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε βράδυ μετά τη 16η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πέθανε η 22χρονη Αμινί, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα με έδρα εκτός Ιράν, οι διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν χθες το βράδυ σε διάφορες πόλεις. Όμως ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι τα προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο καθιστούν πιο δύσκολη τη μετάδοση εικόνων.

*Disturbing Video*



State security forces beat women protesters, including with a baton blow to the face.



In the beginning: "Do you think the street is yours?.. You are fighting me on my soil."



Bojnord, North Khorasan Province#MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/eCmSSt8sPu