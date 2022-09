Πρώτες δορυφορικές εικόνες από τις διαρροές στους Nord Stream

Τις πρώτες εικόνες από τα τεράστια νέφη μεθανίου τα οποία προκλήθηκαν από τις πρόσφατες εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, αποκάλυψε δορυφορική ανάλυση στη Βαλτική Θάλασσα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε στο Twitter ότι η ανάλυση που διεξήχθη από ερευνητές του Universitat Politècnica de València εντόπισε νέφη μεθανίου από το Nord Stream που είναι σημαντικά μεγαλύτερα από αυτά που εντοπίστηκαν σε ένα περιστατικό υπερεκπομπών στον Κόλπο του Μεξικού πέρυσι. Αυτή η εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου απελευθέρωσε 40.000 τόνους μεθανίου, ισοδύναμη του 3% των ετήσιων εκπομπών πετρελαίου και αερίου του Μεξικού σε μόλις 17 ημέρες.

🔎Images from the satellite Landsat8 observed today indicate the scale of #MethaneEmissions. From September 26 until September 29, the visual radius of the bubbling had been notably reduced from approx. 700 meters to approx. 520 meters. pic.twitter.com/i4jeUpW3iA