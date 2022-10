Τουρκία: 40 νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Σε τουλάχιστον 40 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, σε ανθρακωρυχείο στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

"Έχουμε καταμετρήσει συνολικά 40 νεκρούς. Πενήντα οκτώ ανθρακωρύχοι διασώθηκαν, είτε μόνοι τους είτε χάρη στα σωστικά συνεργεία", διευκρίνισε ο Σοϊλού, σημειώνοντας ότι οι 26 από τους 28 νεκρούς που ανακοινώθηκαν νωρίτερα έχουν αναγνωριστεί.

Δίπλα του φανερά συντετριμμένος, ο υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ ανακοίνωσε ότι "πλησιάζουμε στο τέλος των επιχειρήσεων διάσωσης". "Οι έρευνες συνεχίζονται για έναν μόνο άνθρωπο η τύχη του οποίου παραμένει άγνωστη", πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, "η πυρκαγιά στις στοές έχει πλέον τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο".

"Αυτό που είναι ιδιαίτερα λυπηρό για μας είναι ότι ήμασταν εκεί πριν από μόλις τρεις εβδομάδες", πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Η έκρηξη, η οποία οφείλεται σε ανάφλεξη ενός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σε αυτό το σημαντικό ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στην επαρχία Μπαρτίν, το οποίο λειτουργεί από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για την αναζήτηση επιζώντων

«Λυπηρό να ακούς για την τρομερή έκρηξη ορυχείου και την απώλεια ζωών στην επαρχία Bartin στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων» αναφέρει σε ανάρτησή του στα αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκρηξη στο ορυχείο στην Τουρκία. Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το εξής:

Επικοινωνία του Χρ. Στυλιανίδη με τον πρεσβευτή της Τουρκίας στη χώρα μας

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή προς τις τουρκικές αρχές, λόγω του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Bartin, εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Χρήστος Στυλιανίδης, σε επικοινωνία που είχε με τον πρέσβη της Τουρκίας στη χώρα μας, Burak Özügergin, σε συνεννόηση και κατόπιν σχετικών οδηγιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Στυλιανίδης εξέφρασε συλλυπητήρια προς τον πρέσβη της Τουρκίας για το πολύνεκρο δυστύχημα και την αμέριστη συμπαράσταση των ελληνικών αρχών προς τους συγγενείς των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε να τελειώσει αίσια και σύντομα η δοκιμασία αυτή για τους εγκλωβισμένους ανθρακωρύχους. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε μέσο», ανέφερε ο υπουργός.

Συχνά εργατικά δυστυχήματα

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες που δείχνουν μέλη των οικογενειών των παγιδευμένων ανθρακωρύχων να περιμένουν με αγωνία στην είσοδο του ανθρακωρυχείου, πολλοί με δάκρυα στα μάτια, την ώρα που μέλη των σωστικών συνεργείων παρέχουν οξυγόνο στους εργάτες που διασώθηκαν προτού αυτοί μεταφερθούν στα πιο κοντινά νοσοκομεία.

"Δεν ξέρω τι συνέβη", δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ένας ανθρακωρύχος που κατάφερε να βγει μόνος του, σώος και αβλαβής, από τις στοές. "Αισθάνθηκα ξαφνικά μια πίεση και δεν μπόρεσα να δω τίποτα", συνέχισε.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη δύση του ηλίου και οι επιχειρήσεις διάσωσης επιβραδύνθηκαν από το σκοτάδι.

"Σχεδόν οι μισοί από τους ανθρακωρύχους κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλά, αλλά υπάρχουν επίσης σοβαρά τραυματισμένοι", γνωστοποίησε επίσης ο δήμαρχος της Αμάσρα Ρετσάι Τσακίρ στο ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, ομάδα περισσότερων από 70 ατόμων κατάφερε να φτάσει σε σημείο των στοών που βρίσκεται σε βάθος περίπου 250 μέτρων. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν οι διασώστες μπορούν να προσεγγίσουν κι άλλο τους παγιδευμένους εργάτες.

Η τοπική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το δυστύχημα.

Τα εργατικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Τουρκία, στην οποία η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας αυτής συντελέστηκε συχνά σε βάρος των κανόνων ασφάλειας, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα και αυτόν των εξορύξεων.

Το πολύνεκρο δυστύχημα στην Αμάσρα ξύπνησε μνήμες της τραγωδίας του 2014 σε ανθρακωρυχείο της πόλης Σόμα, στη δυτική Τουρκία, όπου 301 εργάτες είχαν βρει τον θάνατο έπειτα από έκρηξη και πυρκαγιά που προκάλεσαν την κατάρρευση στοάς.

Η τουρκική δικαιοσύνη επέβαλε ποινές κάθειρξης έως και 22 ετών και έξι μηνών σε τρεις υπευθύνους του ορυχείου, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για αμέλεια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ