Σε υψηλό 40 ετών ο πληθωρισμός στη Βρετανία

Περισσότερο από το αναμενόμενο επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των αυξήσεων των τιμών σε τρόφιμα και ποτά, επιβαρύνοντας το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε ετήσια άνοδο 10,1% τον Σεπτέμβριο από 9,9% τον προηγούμενο μήνα, σε υψηλό 40 ετών που ήταν επίσης και τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι οικονομολόγοι περίμεναν 10%.

Στο 15,9% κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός χονδρικής σε ετήσια βάση, μετά το 16,4% του Αυγούστου.

Η λίρα υποχώρησε μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, χάνοντας έως και 0,3% σε ημερήσια βάση, με την ισοτιμία στο 1,1286 δολάριο.

Rate of inflation back up to 10.1% in September on target Consumer Prices Index measure… 5 times target.



Normally used as basis for uprating rises in pensions under triple lock, and benefits and tax credits, for April, but that is unclear right now. pic.twitter.com/nESDdkHAgI