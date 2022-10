Στα γραφεία του Twitter ο Ελον Μασκ την Παρασκευή

O Έλον Μασκ άλλαξε την περιγραφή της ιδιότητάς του στο προφίλ του στο Twitter σε «Chief Twit» και θα επισκεφτεί τα κεντρικά γραφεία του κοινωνικού δικτύου στο Σαν Φρανσκίσκο αυτή την εβδομάδα.

Η εταιρεία αναμένεται να υπαχθεί στην ιδιοκτησία του Μασκ ως τις 17.00 στις 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η υπεύθυνη διαχείρισης προσωπικού του Twitter, Λέσλι Μπέρλαντ, έστειλε σημείωμα στους υπαλλήλους την Τετάρτη στο οποίο ανέφερε ότι ο Μασκ θα επισκεφτεί τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας αυτή την εβδομάδα.

«Ο Έλον θα είναι στα γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο αυτή την εβδομάδα» έγραψε η Μπέρλαντ στο σημείωμα, διευκρινίζοντας ότι ο Μασκ θα μιλήσει στο προσωπικό την Παρασκευή.

.@elonmusk has changed his $TWTR bio / descriptor to Chief Twit pic.twitter.com/UsfEP8qF5p