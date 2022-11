Ελον Μασκ: Δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ, επτά μέρες την εβδομάδα

Ο Έλον Μασκ λέει ότι δουλεύει πολύ.

«Έχω πάρα πολλή δουλειά, αυτό είναι σίγουρο», είπε σήμερα Δευτέρα, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Business 20 (B20) στην Ινδονησία, ένα επιχειρηματικό συνέδριο που διεξάγεται παράλληλα με τη συνάντηση της G20 στο Μπαλί αυτή την εβδομάδα. «Δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ - από το πρωί έως το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα».

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πρόσφατα εγκατεστημένος "Chief Twit" του Twitter συμμετείχε στο συνέδριο μέσω βίντεο. «Πραγματικά εργάζομαι στο μέγιστο δυνατό που μπορώ… δεν είναι κάτι που θα συνιστούσα, ειλικρινά», σημείωσε.

"I'm really working at the absolute most amount that I can work ... this is not something I'd recommend, frankly"



