Σήμερα ξεκινούν οι απολύσεις στο Twitter

«Θα αρχίσουμε τη δύσκολη διαδικασία μείωσης του παγκόσμιου εργατικού μας δυναμικού την Παρασκευή». Αυτό αναφέρει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της νέας διεύθυνσης της εταιρείας Twitter προς τους εργαζόμενους, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Bloomberg, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν αφότου αγόρασε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ο Elon Μασκ, ο ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SρaceX, πριν από μια εβδομάδα.

Το μήνυμα σημειώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν ενημερωθεί ως σήμερα το πρωί (ώρα Καλιφόρνιας), όταν θα ανοίξουν τα γραφεία της εταιρείας, χωρίς να διευκρινίζει πόσοι από αυτούς θα απολυθούν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, αναμένεται να απολυθεί το 50% των περίπου 7.500 εργαζομένων της εταιρείας.

Αγωγή δέχθηκε το Twitter για το σχέδιο του Μασκ να καταργήσει περίπου 3.700 θέσεις εργασίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που οι εργαζόμενοι λένε ότι η εταιρεία κάνει χωρίς να έχει δώσει πειδοποίηση κατά παράβαση του ομοσπονδιακού νόμου και του νόμου της Καλιφόρνια. Μια ομαδική αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία άρχισε να περικόπτει την πρόσβαση των εργαζομένων σε email και Slack το βράδυ της Πέμπτης. Μερικοί υπάλληλοι που τους στερήθηκαν τα εργαλεία εργασίας τους υποψιάζονταν ότι οι θέσεις εργασίας τους είχαν ήδη περικοπεί, αν και δεν είχαν λάβει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Has it already started? Happy layoff eve! pic.twitter.com/0AcaQjGJvm