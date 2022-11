Twitter: «Συγγνώμη λάθος» για τις απολύσεις!

Το Twitter, αφού απέλυσε περίπου τη μισή εταιρεία την Παρασκευή, μετά την εξαγορά των 44 δισ. δολαρίων από τον Έλον Μασκ, τώρα απευθύνεται σε δεκάδες υπαλλήλους που έχασαν τη δουλειά τους και τους ζητά να επιστρέψουν.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, μερικοί από αυτούς που καλούνται να επιστρέψουν απολύθηκαν κατά λάθος, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις κινήσεις. Άλλοι αφέθηκαν να φύγουν προτού η διοίκηση συνειδητοποιήσει ότι η δουλειά και η εμπειρία τους μπορεί να είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των νέων χαρακτηριστικών που οραματίζεται ο Μασκ, είπαν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν, συζητώντας προσωπικές πληροφορίες.

Το Twitter απέλυσε σχεδόν 3.700 άτομα αυτή την εβδομάδα μέσω email, για να μειώσει τα κόστη μετά την εξαγορά του Μασκ, η οποία έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου.

«Όσον αφορά τη μείωση της (εργατικής) δύναμης του Twitter, δυστυχώς δεν υπάρχει επιλογή όταν η εταιρεία χάνει πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια/ημέρα», έγραψε ο Μασκ στο Twitter την Παρασκευή.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.