Ζελένσκι: Επένδυση και όχι ελεημοσύνη η βοήθεια των ΗΠΑ

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία δεν είναι «ελεημοσύνη» αλλά «επένδυση», είπε χθες Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην ομιλία του στην ολομέλεια των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου, όπου κυριαρχούσαν τα ουκρανικά εθνικά χρώματα.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ για την οικονομική βοήθεια που μας χορηγήσατε και αυτή που μπορεί να αποφασίσετε», είπε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους. «Τα χρήματά σας δεν είναι ελεημοσύνη, είναι επένδυση στην παγκόσμια ασφάλεια και στη δημοκρατία, την οποία διαχειριζόμαστε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο».

Η Ουκρανία «κρατάει τις θέσεις της και δεν θα παραδοθεί ποτέ», είπε ακόμη σε άλλο σημείο της ομιλίας του στο Κογκρέσο, καθώς ο πόλεμος στη χώρα που άρχισε με την εισβολή του στρατού της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου οδεύει να συμπληρώσει δέκα μήνες.

Ο κ. Ζελένσκι προσέφερε στο Κογκρέσο ουκρανική σημαία από την Μπαχμούτ, ένα από τα μέτωπα όπου εκτυλίσσονται οι πιο σφοδρές συγκρούσεις. Είπε ότι του την έδωσαν «οι ήρωές μας», όταν βρισκόταν την προηγουμένη στο μέτωπο. «Όταν ήμουν στην Μπαχμούτ χθες, οι ήρωές μας μου έδωσαν τη σημαία, τη σημαία τους, το λάβαρο αυτών που υπερασπίζονται την Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο με τίμημα τη ζωή τους», είπε προτού παραδώσει το ουκρανικό εθνικό σύμβολο με τις υπογραφές στρατιωτών στην απερχόμενη πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι και στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ως εκ του αξιώματός της πρόεδρο της αμερικανικής Γερουσίας.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Μπάιντεν μετά τις συνομιλίες που είχαν στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι είπε πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που θα παραδώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της χώρας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εναέριου χώρου», είπε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στο σύστημα αυτό θα αποτραπούν πλήγματα «σε πόλεις μας» και σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για την ενότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Ποτέ δεν έχω δει το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ τόσο ενωμένη», υποστήριξε ο Τζο Μπάιντεν προτού σημειώσει ότι «ο Πούτιν νόμιζε πως θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ, αλλά αντιθέτως το ισχυροποίησε».

Ukrainian President Zelenskyy: "Our heroes gave me the flag...This flag is a symbol of our victory in this war. We stand. We fight. And we will win because we are united: Ukraine, America, and the entire free world." pic.twitter.com/ewJlkyXwOY