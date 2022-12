Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στο Παρίσι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ένοπλη επίθεση σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού, ανακοίνωσε η εισαγγελέας της γαλλικής πρωτεύουσας Λορ Μπεκυό προσθέτοντας ότι ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές.

Ο 69χρονος ύποπτος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης στο Παρίσι κοντά στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya είναι γαλλικής υπηκοότητας και είναι γνωστός για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας το 2016 και τον Δεκέμβριο 2021, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή. Η περυσινή επίθεση έγινε κατά καταυλισμού μεταναστών, μετέδωσε το BFM TV.

Ο συλληφθείς δεν είναι γνωστός στις γαλλικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας, διευκρίνισε η ίδια πηγή. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει ενδεχόμενα ρατσιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

«Διεξάγεται έρευνα για φόνο, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και διακεκριμένη βία» και οι έρευνες έχουν προς το παρόν ανατεθεί στην 2η διεύθυνση της δικαστικής αστυνομίας, διευκρίνισε η εισαγγελία.

«Η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της κουρδικής κοινότητας της οδού Ανγκιέν, καθώς και στο απέναντι εστιατόριο και σε κομμωτήριο», δήλωσε στο σημείο της επίθεσης η δήμαρχος του 10ου διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας Αλεξάντρα Κορντεμπάρ. «Ο δράστης έχει τραυματισθεί, όχι πολύ σοβαρά, και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Several injured after gunshots in #Paris . pic.twitter.com/WLGkM7ymLf