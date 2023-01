Καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στις ΗΠΑ

Το σύστημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) που ειδοποιεί τους πιλότους και το λοιπό προσωπικό πτήσης για κινδύνους ή αλλαγές στις υπηρεσίες και τις σχετικές διαδικασίες των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων δεν επεξεργάζεται updated πληροφορίες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής πολιτικής αεροπορίας.

Το Notice to Air Missions (NOTAM) μεταφέρει επείγουσες συμβουλευτικές πληροφορίες, απαραίτητες για τις πτήσεις.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η FAA ενημέρωσε ότι το σύστημά της NOTAM (Notice to Air Missions) έχει «παραλείψεις». Δεν υπήρχε άμεση εκτίμηση για το πότε θα επαναλειτουργούσε, αν και όπως αναφέρει έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να «παγώσουν» όλες τις πτήσεις εσωτερικού μέχρι τις 9 π.μ. ανατολική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδος), προκειμένου να μπορεί η Υπηρεσία να επικυρώσει την ακεραιότητα των πληροφοριών πτήσης και ασφάλειας.

