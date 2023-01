Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Οι Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μεταξύ των ακτιβιστών για το κλίμα που συνέλαβε η γερμανική αστυνομία στο χωριό Λούτσερατ.

Η 20χρονη ακτιβίστρια εθεάθη μετά την προσαγωγή της να κάθεται απομονωμένη σε αστυνομική κλούβα, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters.

Πολλές εκατοντάδες ακτιβιστές οικολόγοι έχουν πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες σε αυτό το χωριό της δυτικής Γερμανίας, για να καταγγείλουν την προβλεπόμενη επέκταση λιγνιτωρυχείου.

Το χωριό απαλλοτριώθηκε και έχει εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του. Εδώ και πολλού μήνες ζουν εκεί ακτιβιστές οικολόγοι, ακόμη και σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή στα γύρω δέντρα. Η τοπική αστυνομία έκανε λόγο για «2.000 άτομα», οι διοργανωτές για «πολλές χιλιάδες».

Greta Thunberg carried out and detained at protest by German police pic.twitter.com/nCwFAsu7H5