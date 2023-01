Ινδία: Έξι νεκροί σε φεστιβάλ, αποκεφαλίστηκαν από σχοινί χαρταετού

Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε φεστιβάλ στην Ινδία, όταν ο λαιμός τους κόπηκε από σχοινί χαρταετού.

Παράλληλα, σχεδόν 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης από κοψίματα και πτώσεις ενώ πετούσαν χαρταετούς στο φεστιβάλ Uttarayan στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα έξι θύματα, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια ηλικίας 2 και 3 ετών καθώς και ένα αγόρι 7 ετών, πέθαναν αφού οι χαρταετοί μπλέχτηκαν γύρω από τον λαιμό τους και τους τον έκοψαν, όπως μεταδίδει η DailyMail.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στο διεθνές φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τους παρευρισκόμενους να πετούν τους χαρταετούς τους από τις ταράτσες και τις στέγες τους κατά τη διάρκεια των φονικών διαγωνισμών.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να κόψουν άλλους χαρταετούς με σπάγκο χαρταετού κατά τη διάρκεια αερομαχίας. Αυτό όμως μπορεί να αποβεί θανατηφόρο για τους θεατές και τους διαγωνιζόμενους, καθώς το κορδόνι είναι ενισχυμένο με μέταλλο ή με γυάλινη σκόνη, καθιστώντας το αρκετά αιχμηρό ώστε να κόβει το ανθρώπινο δέρμα ή ακόμη και ηλεκτρικά καλώδια.

