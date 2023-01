Εκτινάχθηκε $11 δισ. σε δύο μέρες η περιουσία του Ελον Μασκ

Καθώς ο Έλον Μασκ έδινε κατάθεση για δεύτερη μέρα σχετικά με το επίμαχο tweet του 2018 για την ιδιωτικοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, η περιουσία του έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο μηνών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η περιουσία έχει αυξηθεί κατά περίπου 10,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας στα 145,2 δισ. από τότε που ξεκίνησε την κατάθεσή του την Παρασκευή, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Είναι το μεγαλύτερο άλμα από τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο η δίκη για τα περιβόητα tweets του πριν από 4 1/2 χρόνια σχετικά με ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων με «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».

Η καθαρή του περιουσία ανέκαμψε φέτος μαζί με την πλειονότητα των 500 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου καθώς οι αγορές ανακάμπτουν μετά από ένα ταραγμένο 2022.

Ο Μασκ τον περασμένο μήνα έγινε ο πρώτος άνθρωπος που είδε να χάνονται 200 δισ. δολάρια από την καθαρή του περιουσία. Πλέον έχει 195 δισ. δολάρια λιγότερα από το peak του.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.