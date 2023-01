Ξεκινά η δίκη για τα περιβόητα tweets του Ελον Μασκ

Χρειάστηκαν μόνο μερικά tweets για να βυθιστεί ο Ελον Μασκ στο τέλμα μιας δίκης, στην οποία κατηγορείται για απάτη, γεγονός που θα μπορούσε να του κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του, που ήδη μειώνεται με γρήγορο ρυθμό.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, o Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla πρόκειται να είναι ο πρωταγωνιστής σε μια δίκη ενόρκων που ξεκινά σήμερα Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο για τα περιβόητα tweets του πριν από 4 1/2 χρόνια σχετικά με ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων με «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.