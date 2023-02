Το Κίεβο επισκέπτεται ξανά η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε την Ουκρανία για τη στήριξη της ΕΕ κατά την άφιξή της στο Κίεβο σήμερα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με μέλη της ουκρανικής κυβέρνησης.

Την φον ντερ Λάιεν συνοδεύουν ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ και 15 άλλοι Ευρωπαίοι επίτροποι.

«Είναι ωραίο που επιστρέφω στο Κίεβο, για τέταρτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας, και αυτή τη φορά μαζί με την ομάδα μου των επιτρόπων», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter. Την ανάρτηση συνόδευε μια φωτογραφία της στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG