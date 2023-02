Τουρκία: Μεγάλες ζημιές σε κοντέινερ στις προβλήτες του Ισκεντερούν

Το λιμάνι της νότιας τουρκικής πόλης Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα) υπέστη σημαντικές δομικές ζημιές λόγω του σεισμού με όλες τις λειτουργίες του να έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, ανέφερε σήμερα η ναυτιλιακή εταιρία εμπορευματοκιβωτίων AP Molier Maersk.

Η Maersk ανέφερε σε ένα σημείωμα πως δεν είναι ακόμη σαφές πότε το λιμάνι θα επανέλθει στις κανονικές του δραστηριότητες.

"Δεδομένης της κατάστασης στο Ισκεντερούν, θα πρέπει να κάνουμε αλλαγή προορισμού για όλες τις κρατήσεις που προορίζονταν για το λιμάνι ή ήταν ήδη στη θάλασσα", ανέφερε η εταιρία.

A fire broke out in the port of the #Turkish city of #İskenderun on the border with #Syria after today's earthquakes. Dozens of cargo containers caught fire. Fire boats are also involved in extinguishing the fire. pic.twitter.com/XGFkBadyj9